Ванкувер, Канада, 22 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На шайбу хозяев в исполнении Алекса Чиассона (17-я минута, в большинстве) гости ответили голом Сэма Райнхарта (42-я, в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету финского форварда российского происхождения Александра Баркова.

Российский форвард «Флориды» Максим Мамин и российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 24 января сыграет на выезде с клубом «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» в этот же день дома встретится с командой «Сент-Луис Блюз».