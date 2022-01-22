Луганск, 22 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» вблизи села Дмитровка (подконтрольного Киеву) в Донбассе. Об этом 22 января заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК «Оса»

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"В нарушение п. 3 допмер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявил представитель пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в течение минувших суток разведка ЛНР выявила ЗРК «Оса» возле села Дмитровка.

В сентябре 2015 г. было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 мм и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 г.

Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла ВСУ в размещении бронетехники и запрещенного Минскими соглашениями вооружения у линии соприкосновения в Донбассе.