Майминский район, Алтай, , 10:22 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Тело 42-летнего потерпевшего с колото-резанными ранами было найдено на улице в селе Манжерок вечером 19 января.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.