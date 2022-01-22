22 января 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter, нужно ли запрещать «плохую науку» и ее распространение в социальных сетях.

Джейн Спай, , 12:33 — REGNUM За время пандемии COVID-19 от того, как человек понимает науку, стал зависеть вопрос жизни и смерти. В социальных сетях на постоянной основе распространяется информация о теориях заговора и вреде вакцинации и лекарств от COVID-19. Для многих пользователей такая дезинформация заканчивается «в больнице или уже в гробу».

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В связи с этим одно из ведущих и старейших научных сообществ Великобритании Королевское общество (Royal Society) в своем отчете выразило мнение против удаления «законного, но вредного» контента. Вместо этого они предложили социальным сетям изменить алгоритмы, чтобы предотвращать получение этим контентом вирусного характера.

С подобным мнением соглашаются далеко не многие ученые, так, например, центр по противодействию цифровой ненависти на своей официальной странице в Twitter написал: «Лучшее, что можно сделать, — это убрать контент, если он причиняет вред, является очевидно ложным и широко распространяется. На людей охотятся массы антиваксеров, которые хотят получить прибыль от дезинформации».

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи согласились с позицией центра, они считают, что «плохую науку», на которой строятся дезинформационные сообщения следует уничтожить, как и посты в социальных сетях, которые содержат ее выводы.

«У меня нет всех фактов, но да, ее нужно запретить», — прокомментировала @Molly_Eyres.

«Да, у нее смертельные последствия», — согласилась @SheltonA3357.

Ряд пользователей всё же считает, что подобную информацию невозможно удалить из всех источников, поэтому единственным выходом в ситуации является попытка научить людей различать, чему можно верить, а чему — нет.

«Нет, критическому мышлению стоит учить еще в школе, а всё, что основано на вере, не стоит блокировать», — считает @Kernowmad.

«Это редко является плохой наукой. Обычно люди неправильно воспринимают информацию или результаты исследования, чтобы она подходила их повестке дня», — считает @wrigh2uk.

Противники цензуры объясняют, говоря, что запрет ложной информации лишь усугубит ситуацию.

«Конечно, нет, это только усилит веру тех, кто изначально в нее верил и придаст больший вес и повысит уровень доверия к ложной информации, потому что они будут думать, что ее скрывают, значит, она является правдивой», — объяснил @bill_earles.

Фэйк ньюс. Коронавирус Александр Горбаруков ©ИА REGNUM

В комментариях отметили, что удаление подобного рода контента будет нарушать права и свободы человека, в первую очередь свободу слова.

«Я содрогаюсь, когда слышу слово цензура. Тут нужно найти огромный баланс, для начала, между свободой слова и ограничением прав. Здесь я соглашусь с Королевским обществом», — написал @AntonioLamderas.

Некоторые комментаторы уверены в том, что одной из основных задач науки является проведение исследований и опровержение ложных гипотез, поэтому нужно не блокировать и запрещать ложные выводы, а публично говорить о том, почему именно они ложные, объяснять людям.

«Задавать научные вопросы, в этом состоит «хорошая наука», — прокомментировал @dg_4499.

«Я бы с радостью смотрел на то, как ее открыто опровергают, а не блокируют и распространяют андеграунд-движения», — отметил @DWChaproniere.

«Не должно быть цензуры! Только открытые обсуждения!» — написал @FairlightS3.

Среди пользователей-сторонников цензуры есть те, которые не считают «плохую науку» каким-то отдельным видом дезинформации, они уверены, что с ней нужно бороться теми же способами, какие используются по отношению к остальной лжи.

«Абсолютно. Дезинформация — это способ сказать ложь, это нужно незамедлительно делать выговор», — считает @BongjohFelix.

«Неважна, какова ее природа, научная, политическая и так далее, ложь должна подвергаться цензуре или открыто отвергаться», — уверен @BongjohFelix.

«Начать стоит с «плохого журнализма», — отметил @colinianking.

«Моя изначальная реакция — «да»! Тем не менее «плохую науку» распространяют по телевидению, как мы можем предусматривать иные правила для социальных сетей?» — спросил @Trev_Marsh.