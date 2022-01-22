Москва, 22 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 18 января. Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять работу под личный контроль.

«Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено ФАС. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Отметим, что правительство РФ приступает к реализации плана допмер для борьбы с распространением штамма «Омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим.