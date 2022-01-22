Киев, , 10:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что эвакуация большей части сотрудников посольства США и их семей из Киева была бы «чрезмерное реакцией» на ситуацию вокруг Украины. Об этом сегодня, 22 января, сообщает CNN со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

По данным CNN, Зеленский на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал, что если США эвакуируют из Киева семьи своих дипломатов и часть персонала посольства — это будет «чрезмерной реакцией» на ситуацию вокруг Украины. CNN не уточняет, как на это заявление Зеленского отреагировал Блинкен.

В самом Госдепе не подтвердили и не опровергли информацию о возможной эвакуации сотрудников посольства США в Киеве и их семей, но подчеркнули, что решение по поводу пребывания сотрудников американского внешнеполитического ведомства за рубежом будет приниматься исходя из критерия безопасности граждан США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация, что власти США рассматривают возможность эвакуации части своего персонала посольства на Украине и членов семей дипломатов.