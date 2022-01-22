Филадельфия, США, , 10:19 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» проиграл команде «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джоэл Эмбиид Brent Burford

Игра состоялась на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счетом 101:102.

При этом самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 40 очками и 13 подборами.

В составе «Клипперс» наиболее результативным оказался разыгрывающий Реджи Джексон, сумевший набрать во встрече 19 очков.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 24 января на выезде сыграет с клубом «Сан-Антонио Спёрс», а «Клипперс» днем ранее также в гостях встретятся с командой «Нью-Йорк Никс».