Донецк, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ один раз нарушили перемирие в Донбассе. Об этом 22 января заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«За ъсутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) составило один раз», — отметил представитель ведомства.

В представительстве ДНР также добавили, что ВСУ при обстрелах использовали гранатометы.

Ранее, 21 января, в ДНР заявили о 4-х фактах нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.