Берлин, 22 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах — глава ВМС Германии — считает, что следующая континентальная война, возможно, будет в ближайшие несколько десятилетий. Об этом он заявил на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

СМИ

«Считаю, что (континентальная — прим.) война будет, возможно, не в течение ближайших 2−3 лет, но в следующие 10−20 лет», — передает его слова РИА Новости.

Также вице-адмирал добавил, что, по его мнению, двусторонние партнерства «ничего не значат». Страны должны создавать «более тесные союзы», считает он.