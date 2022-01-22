22 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос возможной эвакуации членов семей своих дипломатов, работающих на Украине.

Оксана Переможенко, , 12:32 — REGNUM Соединенные Штаты рассматривают вопрос возможной эвакуации членов семей своих дипломатов, работающих на Украине, сообщает 21 января агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению агентства, об этом Вашингтон задумался на фоне эскалации обстановки вокруг Украины.

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка».

«Штаты рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Украины — Bloomberg. Э нет… Закрыть всю границу и ни одного посла, дипломата или члена их семей не выпускать из Украины. Ишь ты, как удобно. Мы тут делов натворили, а вы, украинцы, выгребайте. Не-не. Никуда с Украины без Украины», — иронизирует автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

«Они что-то знают», — предположил Artem.

«Они понты колотят. Ни одна война за последние лет 300−400 не начиналась без прямого или косвенного участия Британской Империи (После Британии), а теперь США последовательно выполняют ту же функцию. А зачем колотят? Только в 2006 году РФ рассчиталась за Лендлиз Второй мировой войны, ищут новых. Вот уже и законопроект зарегили…» — ответил ему (Artem) Leonid B.

«И сделать невыездными всю ВР (Верховную раду. — О. П.) с их семьями и помощниками», — добавила Наталя.

«Их как раз первых на линию фронта и выпихивать. Семьями», — не без юмора пишет Елена.

«Хм. А ведь это мысль — не выпускать… [американцев] и депутатов, и глядишь, они и нападение предотвратят», — отреагировал Dmitriy.

«Это дело будет», — добавил Slim.

«Зеленый же сказал, что будут воевать все, так что милости просим. Послы и послицы, быстро на воинский учет стали и вперед за дерьмократию бороться», — иронизирует Лара.

Защита Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сначала собак!!!» — шутит Андрей, напоминая об эвакуации собак из Афганистана.

«Не пущать!» — смеется Ld.

«Интересно, есть хоть одна причина чтобы Россия хотела захватить Украину, ну… [зачем] это ей нужно?» — не понимает Валерий.

«Ни одной причины нападать. Зачем? Чтобы взвалить на себя нищую страну с озлобленным населением? Чтобы восстанавливать инфраструктуру и промышленность? Ну хоть один профит?» — ответила Валерию Татьяна Б.

«Вот запугали-то весь мир, уже и сами себя. В РФ тишина вообще и никто никуда не собирается», — отметил Герман.

«Ни одного… не выпустить! А ещё лучше перенести их миссии в Харьков, например! Чтоб, так сказать, посмотрели б в лицо (только не знаю кому), и выписать им туалетной бумаги! Много туалетной бумаги, даже тендер провести…» — смеется Ульяна.

«Америкосы… вы должны досмотреть этот треш до конца! Да и ответить перед моей страной за всё то, что натворили», — отреагировал Алексей.

«Куда же они бегут? По афганскому сценарию не хотят эвакуироваться?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«И [госсекретаря США Энтони] Блинкена не нужно было выпускать», — с юмором добавил «Буржуй».

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

"Пусть эвакуируются до последнего американца. Навсегда. Вместе с британцами и канадцами. И всю Польшу с Прибалтикой», — пишет krasnogorov.

«Как с Афганистана будут драпать», — написал В 72 .

«Предлагаю не паниковать и не забывать, что у Зеленского есть косоворотка», — иронизирует Серж Ч.

«Нет уж, пусть остаются», — прокомментировала Светлана.

«Кстати, и зеленой власти (нынешней украинской власти, которую представляют деятели из пропрезидентской партии «Слуга народа». — О. П.) нельзя дать уйти, никому, они в ответе за всё…» — подытожил Name.

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