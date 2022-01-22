Оттава, , 10:09 — REGNUM Портал Screen Rant опубликовал список из 10 видеоигр, в которых хорошо изображена природа. Статья была опубликована 22 января на сайте издания.

Игра

Геймерам, желающим убежать из городов в виртуальный мир, стоит обратить внимание на проекты Firewatch, Beyond Blue, A Short Hike, Haven Park и Donkey Kong Country: Tropical Freeze. В список также попали игры Walden, A Game, Lake, Stardew Valley, Abzu и Minecraft.

Ранее Screen Rant составил топ-10 игр, который появились в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass в 2021 году. В первую пятёрку вошли проекты Lemnis Gate, Age Of Empires IV, Halo: Infinite, Psychonauts 2 и Forza Horizon 5.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы 10 лучших игр 2021 года, появившихся в каталоге Xbox Game Pass