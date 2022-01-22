Бодайбо, Иркутская область, , 10:08 — REGNUM В Бодайбо Иркутской области сгорел 12-квартирный дом. Как сообщает пресс-служба мэрии, страшная трагедия произошла в ночь на 22 января, разыскиваются жители дома.

Пожар skeeze

Уже известно, что погибшими стали двое спасателей, прибывших на тушение пожара. Это: 27-летний Игорь Руснаков и 24-летний Вадим Найдёнов.

«Для разведки и тушения пожара в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Однако, спустя некоторое время, в установленный срок одно звено не вышло из горящего здания. Все силы были брошены на их поиски, позже пожарных нашли погибшими внутри», — сказано в Instagram Главного управления МЧС России по Иркутской области. Ведомство объявило траур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области новый год начался с большого количества бытовых пожаров. На 12 января их уже было зарегистрировано уже 192, погибли 13 человек, девять получили травмы.

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