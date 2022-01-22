Токио, 22 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Японская корпорация Toyota Motor на несколько дней остановила часть производственных линий на 11 заводах из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

(сс) Neubie Эмблема Toyota

Руководство корпорации решили приостановить часть сборочных линий из-за роста числа случаев COVID-19 в Японии. Решение затронуло 21 линию на 11 заводах.

Производство приостановлено 21 января, в компании рассчитывают запустить линии 24 января. Из-за этого объёмы производства Toyota в январе сократятся примерно на 47 тыс. автомобилей.

Ранее в Toyota признали, что компании не удастся достигнуть целевого показателя по выпуску 9 млн автомобилей в текущем финансовом году. Главной причиной сокращения объёмов производства в корпорации назвали сохраняющуюся нехватку электронных компонентов.