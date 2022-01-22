Хайкоу, Китай, , 10:05 — REGNUM По данным департамента коммерции южной островной провинции Китая Хайнань, в регионе наблюдается устойчивый рост притока иностранных инвестиций, поскольку он продолжает улучшать свою деловую среду, сообщает агентство Синьхуа.

Хайнань Alex Kwok

Общий объем иностранных инвестиций в фактическом использовании острова составил $3,5 млрд в 2021 году, увеличившись на 16,2% в годовом исчислении. Островная провинция стремится стать новым лидером Китая по открытости за счет строительства порта свободной торговли Хайнань. В 2021 году ей удалось стабилизировать внешнюю торговлю и иностранные инвестиции, одновременно стимулируя потребление.

Департамент предупредил, что Хайнань столкнется с более сложными и суровыми экономическими условиями в 2022 году при тройном давлении сокращения спроса и предложения и ослабления ожиданий.

Правительство пообещало продолжать стимулировать строительство портов свободной торговли и способствовать возвращению зарубежного потребления на внутренний рынок с помощью своей политики беспошлинной торговли на море, наряду с другими мерами.