Лондон, , 10:04 — REGNUM Москва дала согласие на просьбу о визите в столицу РФ Лиз Трасс — министра иностранных дел Великобритании — для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ожидается, что визит состоится в феврале, передает 22 января ТАСС со ссылкой на диписточник.

Лиз Трасс Tom Witham

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — сказал собеседник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась заявлению Лиз Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений «от монголов до татар». Она поинтересовалась, сколько лет, по мнению Трасс, прошло «между двумя вторжениями монголов и татар».

«…Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», — написала Захарова в Telegram и добавила, что у российских коллег к британскому дипломату возникло 3 вопроса.

«1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х гг. XX в. британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им? 3. Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?» — написала она.