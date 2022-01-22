Пекин, 22 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Объем производства отрасли зимнего активного туризма и отдыха Китае в денежном выражении достиг 600 млрд юаней (около $94,2 млрд) в 2020 году и, вероятно, достигнет 1 трлн юаней в ближайшем будущем, говорится в отраслевом отчете, передает агентство Синьхуа.

Simon Лыжный спорт

Вдохновленные предстоящими зимними Олимпийскими играми, более 70% респондентов выразили готовность увеличить потребление туризма на льду и снегу, согласно отчету, опубликованному Китайской Академией туризма, а также сервисом путешествий и социальной платформой Mafengwo.

Китайские туристы совершили 170 млн поездок в поисках отдыха на снегу и льду в 2016—2017 годах, и ожидается, что эта цифра достигнет 305 млн в течение зимнего туристического сезона 2021−2022 годов, говорится в отчете. По прогнозам, доходы от туризма на льду и снегу в 2021—2022 годах составят 323,3 млрд юаней.

Жители городов первого и второго уровня составляли 86% туристов, путешествующих в поисках ледово-снежных развлечений, при этом Пекин, Шанхай и Гуанчжоу остаются тремя главными туристическими источниками, говорится в отчете.