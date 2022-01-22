Даллас, США, , 10:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл в овертайме команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе «Далласа» голы забили Райан Сутер (13-я минута), финский форвард Йоэль Кивиранта (26-я), финский защитник Эса Линделль (39-я) и Джейсон Робертсон (59-я, при игре 6×5). У «Детройта» шайбами отличились Робби Фаббри (13-я), швейцарский нападающий Пиус Зутер (28-я), Дилан Ларкин (30-я) и Тайлер Бертуцци (54-я, в большинстве).

Победу гостям в овертайме принес гол финского форварда Роопе Хинца (63-я).

Российские нападающие «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов, а также российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 25 января сыграет в гостях с клубом «Филадельфия Флайерз», а «Детройт» 23 января также на выезде встретится с командой «Нэшвилл Предаторз».