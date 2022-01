Белвью, США, , 09:59 — REGNUM В каталоге онлайн-магазина Steam появились классические авиасимуляторы известного разработчика видеоигр Сида Мейера. Об этом 22 января сообщает портал PCGamesN.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Автор статьи обратил внимание, что в Steam теперь можно купить игру Solo Flight, релиз которой состоялся в 1983 году, а также F-15 Strike Eagle, которая вышла в 1984. Эти игры Мейер разработал вскоре после того, как с Биллом Стили основал компанию MicroProse.

Для справки: Сид Мейер является самым известным и уважаемым геймдизайнером в индустрии видеоигр. Он знаком геймерам прежде всего как разработчик оригинальных Civilization и X-COM. Компания MicroProse, закрытая в 2003 году, также выпустила такие классические игры, как Railroad Tycoon (1990), Master of Orion (1993), Master of Magic (1994), Transport Tycoon (1995), Formula One Grand Prix и другие.

