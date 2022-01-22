Чунцин, Китай, , 09:57 — REGNUM Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая сообщил о стабильном и поступательном экономическом росте в 2021 году, передает агентство Синьхуа.

Валовый региональный продукт (ВРП) города достиг почти 2,78 трлн юаней ($438 млрд) в 2021 году, увеличившись на 8,3% по сравнению с предыдущим годом, согласно отчету о работе правительства, представленному на пятой сессии Собрания народных представителей муниципалитета пятого созыва.

Инвестиции в основной капитал Чунцина выросли на 6,1% в годовом исчислении. Общий объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 18,5% в годовом исчислении, а объем внешней торговли вырос на 22,8% в годовом исчислении. Располагаемый доход на душу населения в Чунцине в 2021 году вырос на 9,7% в годовом исчислении.

Объем промышленного производства с добавленной стоимостью на крупных предприятиях, по прогнозам, вырастет на 10,7%. Между тем, ожидается, что добавленная стоимость высокотехнологичных отраслей промышленности и стратегических развивающихся отраслей в Чунцине вырастет на 18,1% и 18,2% в годовом исчислении соответственно.

Добавленная стоимость цифровой экономики, по оценкам, увеличится более чем на 15%. Согласно отчету, в 2022 году ВВП города, как ожидается, вырастет примерно на 5,5%.