Москва, 22 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Москве сотрудники ФСБ РФ арестовали Андрея Новака — предполагаемого основателя международной хакерской группы The Infraud Organization.

Colin Хакер

Известно, что Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Также задержаны еще трое участников данной организации.

Как утверждается, основным способом заработка хакеров были кражи данных кредитных карт и их использование. Ведется поиск остальных участников хакерской группы.

Данная операция — вторая известная за месяц. 14 января правоохранительные органы задержали участников группировки REvil, которые занимались распространением вирусов-вымогателей.