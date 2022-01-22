ФСБ арестовала создателя хакерской группы The Infraud Organization
Москва, 22 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Москве сотрудники ФСБ РФ арестовали Андрея Новака — предполагаемого основателя международной хакерской группы The Infraud Organization.
Colin
Хакер
Известно, что Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Также задержаны еще трое участников данной организации.
Как утверждается, основным способом заработка хакеров были кражи данных кредитных карт и их использование. Ведется поиск остальных участников хакерской группы.
Данная операция — вторая известная за месяц. 14 января правоохранительные органы задержали участников группировки REvil, которые занимались распространением вирусов-вымогателей.