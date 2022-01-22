Боградский район, Хакасия, , 09:52 — REGNUM В Боградском районе Хакасии произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, вечером 20 января на трассе столкнулись автомобили Mazda Premacy и Mercedes-Benz Axor с прицепом.

ДТП в Хакасии МВД Хакасии

Предварительно установлено, что водитель легковой машины при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество большегрузу. В результате 44-летняя пассажирка «Мазды» погибла на месте. Второй пассажир 16 лет получил телесные повреждения.

«26-летний водитель, управлявший Mazda Premacy, госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Известно, что водительское удостоверение мужчина получил менее месяца назад», — отметили в ведомстве.