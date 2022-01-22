Москва, , 09:51 — REGNUM В Госдуме предложили изменить требования к массовым соревнованиям, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Лыжня России» в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«Определенная противоречивость в существующих правилах, конечно, есть, но все-таки приоритетом при проведении массовых мероприятий должно быть здоровье граждан», — считает депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

По его мнению, требует проработки само понятие «массовые соревнования». В частности, требуется определить, какое минимальное количество участников должно быть зарегистрировано, и как, в зависимости от их числа, меняются требования по безопасности, какие соревнования можно относить к массовому спорту.

В комитете Госдумы по спорту планируют провести консультации со спортивными федерациями.

Еще одна задача комитета — выработать меры, стимулирующих как граждан, так и руководителей трудовых коллективов заниматься физкультурой и массовым спортом.

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