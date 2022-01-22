Кишинёв, , 09:50 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду заявила, что её страна ведёт с Российской Федерацией сложный, но необходимый диалог, так как в двусторонней повестке стран накопилось большое количество важных вопросов. Такое заявление Санду сделала в интервью румынскому телеканалуPro TV.

Приднестровье PavelD

По словам Санду, есть большая проблема с выводом российских войск из Приднестровья, а также проблема ликвидации оружия с военных складов в Колбасне.

«Мы хотели бы ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера», — сказала Санду.

Кроме того, президент отметила, что она хотела бы добиться избавления от торговых барьеров, с которыми сталкиваются молдавские экспортеры. Также Кишинев озабочен проблемой защиты молдавских граждан, которые работают в России.

В целом, Санду подчеркнула, что Молдавия сотрудничает с Россией на разных уровнях и уделяет особое внимание решению проблемы Приднестровья. Однако проблему Приднестровья она назвала попыткой определенных сил помешать распаду Советского Союза и выходу из него Молдавии в частности. При этом Санду умолчала о прямой военной агрессии Молдавии против Приднестровья, которая и стала начальным этапом конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Колбасне, на территории Приднестровья, расположен один из самых крупных военных складов на территории Европы. Склад охраняет оперативная группа российских войск.