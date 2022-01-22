Колумбус, США, 22 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Евгений Малкин

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей голами отличились Брайан Дюмулен (1-я минута), оформивший в матче хет-тик Сидни Кросби (20-я, 54-я, при игре 5×3 и 59-я, в пустые ворота) и Майк Мэтисон (46-я).

У «Блю Джекетс» шайбы забросили шведский форвард Густав Нюквист (11-я, в большинстве) и Бун Дженнер (19-я).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился в матче одной голевой передачей. Российские форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 23 января сыграет дома с клубом «Виннипег Джетс», а «Коламбус» днем позже примет у себя команду «Оттава Сенаторз».