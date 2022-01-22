Пекин, , 09:44 — REGNUM Производство стали в Китае сократилось в 2021 году на фоне стремления страны достичь пика выбросов углерода и целей углеродной нейтральности, сообщает агентство Синьхуа.

Металлургия Mmk.ru

В прошлом году в стране было произведено 1,03 млрд тонн стали, что на 35 млн тонн меньше, чем в 2020 году, сообщила Китайская ассоциация черной металлургии. За первые 11 месяцев 2021 года производство стали в Китае достигло 946 млн тонн, снизившись на 2,6% в годовом исчислении.

Совокупная прибыль сталелитейной и черной металлургии выросла на 86,46% в годовом исчислении до 351,7 млрд юаней (около $55,25 млрд) в период с января по ноябрь прошлого года, поскольку растущие затраты и спрос привели к росту цен.

Предприятия отрасли ускорили экологическую и низкоуглеродную трансформацию в прошлом году, значительно сократив потребление энергии и выбросы диоксида серы на тонну произведенной стали, говорится в сообщении ассоциации.

В этом году, хотя ожидается, что инвестиции в сектор недвижимости замедлятся, но инвестиции в инфраструктуру будут расти, в связи с чем общий спрос на сталь, скорее всего, останется таким же, как и в прошлом году, согласно данным ассоциации.