Берлин, 22 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Германии зафиксировали 135 461 новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

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Всего же COVID-19 с начала пандемии подтвердили у 8 млн 596 тыс. 007 жителей ФРГ.

От последствий инфекции за сутки умерли 179 пациентов, общее число летальных исходов — 116 тыс. 664.

«Омикрон» представляет повышенную опасность для системы здравоохранения Германии, сообщил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах. По его словам, в Германии высока доля непривитых пожилых граждан, многие из которых сильнее подвержены риску тяжелого протекания COVID-19.

Он подчеркнул, что именно по этой причине «Омикрон» может создать значительную нагрузку на систему здравоохранения страны.