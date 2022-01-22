Пекин, , 09:39 — REGNUM Объем производства аккумуляторных батарей в Китае для питания новых электромобилей вырос на 163,4% в годовом исчислении и достиг 219,7 ГВт/ч в 2021 году, поскольку отрасль продолжала расти, сообщает агентство Синьхуа.

Зарядка батареи michaljamro

Объем производства литий-железо-фосфатных аккумуляторов в прошлом году составил 125,4 ГВт/ч, что на 262,9% больше в годовом исчислении, свидетельствуют данные Китайского альянса инноваций в области автомобильных аккумуляторов. Согласно данным, за этот период Китай также произвел 93,9 ГВт/ч тройных литиевых батарей, что на 93,6% больше в годовом исчислении.

Продажи новых электромобилей в прошлом году были исключительными, увеличившись примерно на 160% до 3,52 млн единиц, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Бурный рост продаж электромобилей последовал за постепенным улучшением вспомогательной инфраструктуры Китая. К концу 2021 года в Китае было построено 75 000 зарядных станций, 2,62 млн зарядных станций и 1298 станций для замены аккумуляторов.