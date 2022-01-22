Колпашевский район, Томская область, 22 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Томской области арестована местная жительница по обвинению в причинении смерти по неосторожности трём человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Томской области Пожар в Томской области

18 января в селе Озёрное Колпашевского района произошёл пожар в трёхквартирном доме. При ликвидации возгорания пожарные нашли тела трёх человек — двух мужчин и женщины. По версии следствия, они распивали спиртное в компании ещё одной жительницы.

«По предварительным данным, в результате её неосторожного обращения с огнем произошло возгорание в квартире, в результате которого погибло три человека. Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение», — отметили в управлении.

К настоящему времени она заключена под стражу.