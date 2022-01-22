Краснодар, 22 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Аэропорт в Краснодаре закрыт из-за снегопада, проводится расчистка аэродрома. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

Аэропорт закрыт до 15:00 мск 22 января. В связи с непрекращающимся снегопадом продолжается работа по расчистке аэродрома, отметили в пресс-службе аэропорта.

Только за минувшую ночь задержано 15 рейсов, 3 из них ушли на запасные аэродромы.