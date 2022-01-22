Москва, 22 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В январе 2022 года средняя цена подержанного легкового автомобиля на российском рынке впервые преодолела отметку в 1 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Vladtime.ru Авторынок

Средняя цена авто на вторичном рынке рассчитывается специалистами на основании мониторинга доступных предложений о продаже. В январе 2022 года средняя цена поднялась до 1 млн 49 тыс. рублей.

В сравнении с последним месяцем 2021 года средняя цена авто на вторичном рынке выросла на 8%. Всего за 2021 год подержанные автомобили подорожали на 361 тыс. рублей.

Цены на вторичном рынке в России растут с сентября 2020 года. Рост цен объясняется инфляцией, а также дефицитом новых автомобилей.

Дефицит новых автомобилей сохраняется с 2021 года. Он вызван сбоями в цепочках поставок электронных компонентов, приведшими к сокращению объёмов производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в 2021 году в России произведено 1,3 млн легковых автомобилей, что на 8% больше показателей 2020 года.