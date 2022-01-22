Нью-Йорк, США, 22 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Дженсен Эклс, исполнивший одну из главных ролей в шоу «Сверхъестественное», объяснил, почему он не рассказал Джареду Падалеки о том, что участвует в проекте спин-оффа сериала. Об этом 22 января сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Сверхъестественное». 2005. США Дженсен Эклс

«Я крайне суеверен, когда дело доходит до некоторых вещей…» — сказал Эклс, пояснив, что многие актёры не говорят об участии в прослушиваниях, пока не получат роль. «Это неписаное правило», — добавил актёр, отметив, что в проекте спин-оффа «Сверхъестественного» он впервые выступил в качестве продюсера и поэтому не хотел «сглазить».

"Я не пытался держать это в секрете ни с какой другой целью, кроме суеверия», — подчеркнул Эклс, добавив, что проект начал развиваться так быстро, что в какой-то момент о нём узнали СМИ. Но сам актёр в это время был на съёмках сериала «Пацаны», где действовали строгие правила в отношении мобильной связи, и не знал о посте Падалеки и о том, что в соцсетях развернулась бурная дискуссия.

Для справки: в июне 2021 года Дженсен Эклс объявил в Twitter, что вместе с женой работает над спин-оффом «Сверхъестественного». В комментариях к публикации Джаред Падалеки, сыгравший в оригинальном шоу брата персонажа Эклса, написал, что хотел бы узнать об этом проекте не из соцсети. Продюсер Эрик Крипке позже извинился перед актёром, пояснив, что он ошибочно считал, что Падалеки знает о нём.