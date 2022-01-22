Москва, , 09:34 — REGNUM Совет Думы может включить законопроект о праве собственности на навоз и помёт в план работы Госдумы на март. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, это следует из повестки заседания Совета Думы.

Сев гороха в поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Комитет Госдумы предлагает включить законопроект в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы на весеннюю сессию 2022 года — на март.

Законопроект определяет правовые основы обращения продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных в целях обеспечения их эффективного вовлечения в хозяйственный оборот как источника повышения плодородия почвы. Инициатива также предусматривает также закрепление права собственности на продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

По экспертным оценкам, в России в сельскохозяйственных организациях ежегодно образуется около 180 млн тонн продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») ранее предложила комплекс мер, направленных на поддержку и помощь аграриям в области обращения с отходами животноводства. В письме в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко парламентарий обратила внимание на многочисленные обращения от сельскохозяйственных организаций, осуществляющих животноводческую деятельность. В частности, предлагается предусмотреть субсидию из федерального бюджета на компенсацию части прямых затрат на строительство предприятий (заводов) по утилизации, переработке отходов животноводства и на производство из указанных отходов органических удобрений.

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