Киев, , 09:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний. Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Флаги России и Украины

Речь идёт о решении СНБО Украины от 30 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции касаются блокировки активов компаний, если таковые есть в украинской юрисдикции, ограничение прав распоряжаться имуществом, если таковое есть в украинской юрисдикции. Также ограничиваются торговые операции компаний, операции по переработке с предприятиями-резидентами, запрещается вывод капитала, а также ряд других действий.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в указе президента Зеленского.

Уточняется, что санкции вводятся против компаний «Гипрогор», «Крымсетьэнергопроект», «Геоземстрой», «Гипрошахт», «Ленморниипроект», «Ленпромтранспроект», «Страховая бизнес группа» и ряда других.

Стоит отметить, что Украина вводит санкции против российских граждан и юридических лиц с 2014 года. Однако эти санкции в большей степени вредят самой Украине, так как отсекают крупный российский рынок для украинских же компаний.