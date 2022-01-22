Сиэтл, США, 22 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» нанес поражение с разгромным «нулевым» счетом команде «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 0:5.

В составе «блюзменов» шайбы забросили Тайлер Бозак (6-я минута, в большинстве), Брэйден Шенн (11-я, в большинстве), российский форвард Павел Бучневич (41-я), Колтон Парэйко (48-я, буллит) и Джордан Кайру (50-я)

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счет в матче один голевой пас, его одноклубники — российские форварды Клим Костин и Иван Барбашёв, не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 24 января сыграет в гостях с клубом «Ванкувер Кэнакс», а «Сиэтл» в этот же день на также выезде встретится с командой «Флорида Пантерз».