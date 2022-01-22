Пекин, 22 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Сектор логистики электронной коммерции Китая в прошлом году продемонстрировал умеренный рост, согласно отраслевому исследованию, совместно проведенному Китайской Федерацией логистики и закупок и гигантом электронной коммерции JD.com, передает агентство Синьхуа.

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Исследование показало, что индекс, отслеживающий логистическую деятельность электронной коммерции, в 2021 году составил в среднем 110,3 пункта, что на 2,4 процентных пункта больше, чем в предыдущем году, и был близок к среднему показателю 2019 года.

Общий спрос на логистику электронной коммерции вырос относительно быстро в прошлом году, при этом субиндекс, отслеживающий общий объем бизнеса, составил 126,6 пункта, что на 3,4 процентных пункта больше, чем в 2020 году.

Объем бизнеса в сельской местности сохранил свои темпы роста, при этом субиндекс составил в среднем 125,9 пункта в 2021 году, что на 7,6 пункта больше, чем в предыдущем году.

В декабре прошлого года индекс, отслеживающий логистическую деятельность электронной коммерции, составил 108,8 пункта, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем в ноябре.

Исследование прогнозирует, что спрос на логистику электронной коммерции восстановится в ближайшей перспективе по мере приближения Праздника весны или Китайского Нового года, который в этом году выпал на 1 февраля.