Павлодарский район, Омская область, 22 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Прокуратура Омской области взяла под особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве семьи в Павлоградском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Maarten Van Damme Нож

По предварительным данным, тела мужчины, женщины и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями были найдены утром 22 января в одном из домов села Юрьевка. На место выехал заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин для координации действий правоохранителей.

«Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, двоим детям — 14-летней девочке и её шестилетнему брату удалось спастись от расправы, убежав к соседям.