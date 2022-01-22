Нанкин, Китай, 22 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в восточной китайской провинции Цзянсу за 2021 год превысило 710 млрд кВт/ч что на 11,4% больше, чем в 2020 году, достигнув рекордного уровня, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) alexrudd Нанкин

Общее потребление было немного больше, чем годовая выработка электроэнергии гидроэлектростанцией «Три Ущелья» на реке Янцзы в Китае, в то время как промышленное потребление электроэнергии, составляющее львиную долю от общего объема, достигло почти 500 млрд кВт/ч, по данным компании State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd.

Примечательно, что в таких отраслях, как транспорт, информационные технологии, а также оптовая и розничная торговля в Цзянсу, в 2021 году рост потребления электроэнергии в годовом исчислении составил более 20%, говорится в сообщении компании.

«Все больше и больше предприятий в передовых секторах производства и услуг сокращают выбросы углекислого газа и стремятся к цифровой трансформации, что привело к росту потребления электроэнергии в Цзянсу на протяжении многих лет», — сказал исследователь компании Ли Ху.

Он добавил, что быстрый рост потребления энергии в Цзянсу свидетельствует о стабильном экономическом росте, несмотря на то что такие города, как Нанкин и Янчжоу, столкнулись с возвращением вспышек COVID-19 прошлым летом.