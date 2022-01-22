Пекин, 22 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. По данным Министерства финансов КНР, объем премий по сельскохозяйственному страхованию в Китае в 2021 году составил 96,52 млрд юаней ($15,15 млрд), что на 18,4% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Из общей суммы центральное правительство выделило 33,35 млрд юаней в виде премиальных субсидий, что на 16,8% больше в годовом исчислении. Для поддержки развития сельскохозяйственной отрасли, сельскохозяйственное страхование в Китае покрывает возможные потери урожая или качества различных культур из-за стихийных бедствий, болезней растений и вредителей, а также других рисков.

Китай стабилизирует годовой объем производства зерна на уровне более 650 млрд кг и будет стремиться достичь целевого показателя в 700 млрд кг к 2025 году для обеспечения безопасности зерна, согласно пятилетнему плану по сельскому хозяйству, опубликованному Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов страны.