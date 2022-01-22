Москва, , 09:19 — REGNUM Сайты с предложениями по проверке брокеров, советы в закрытых Telegram-каналах, звонки якобы от сотрудников Мосбиржи — все это распространенные схемы обмана физлиц-инвесторов. Об этом отмечается в письме Сбербанка.

Телефонный мошенник

«Приглашают в закрытый Telegram-канал, … призывают покупать акции, которые скоро «взлетят». Инвесторы следуют совету, а мошенники продают свои акции на пике стоимости. Затем курс падает, а инвесторы, которые купили дорогие акции, теряют деньги», — описали схему в банке.

Инвестировать в предложения, которые обещают высокий доход, всегда большой риск, но доверять стоит информации только из проверенных источников, и лучше обратиться к профессиональным инвестиционным советникам — их перечень есть на сайте Центрального банка РФ.

Другой популярной схемой обмана инвесторов являются звонки якобы от сотрудников Мосбиржи. Если инвестор решил заработать на предложении, то ему пришлют реквизиты для перевода, но отправленные деньги будут потеряны, передает РИА Новости.

Чтобы не попасться на эту удочку мошенников, стоит помнить, что ни в коем случае не стоит переводить деньги по реквизитам от незнакомцев. А сотрудники Мосбиржи никогда не звонят инвесторам, сама площадка не продает ценные бумаги физлицам — все взаимодействие происходит через брокеров.

Проверять информацию о брокерах необходимо только на сайте ЦБ, свои же контакты и другие личные данные не нужно оставлять на неофициальных сайтах.