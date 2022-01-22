Нанкин, Китай, 22 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. По данным департамента дорожной полиции провинции Цзянсу, в 2021 году число владельцев электромобилей в этом регионе на востоке Китая достигло 505 101 единицы, что на 122,2% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным департамента, в прошлом году количество «чистых» электромобилей (не гибридов или автомобилей на водородном топливе) в провинции достигло 443 345 единиц, что составляет 87,8% от общего числа транспортных средств на новых источниках энергии.

В Цзянсу количество зарегистрированных электромобилей выросло на 233,7% в годовом исчислении и достигло 239 058 единиц в прошлом году, что составляет 11,4% от общего числа вновь зарегистрированных автомобилей.

По данным провинциального департамента промышленности и информационных технологий, Цзянсу планирует увеличить годовой объем производства электромобилей до 500 000 единиц к 2025 году, и ожидается, что к 2035 году объем производства таких автомобилей составит более половины от общего объема производства автомобилей.

В Китае в последние годы сохраняет высокую динамику потребление электромобилей. В 2021 году объем их продаж в стране составил 3,52 млн единиц, что седьмой год подряд занимает первое место в мире по объему продаж электромобилей.