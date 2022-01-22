Павлодарский район, Омская область, 22 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трёх человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Утром 22 января в одном из домов села Юрьевка Павлоградского района нашли тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями.

«Двое детей — 14-летняя девочка и ее 6-летний брат спаслись, убежав из дома к соседям. Семья характеризуется положительно», — отметили в управлении.

В настоящий момент на месте преступления работает следственно-оперативная группа.