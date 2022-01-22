Анахайм, США, 22 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дубль Дерек Грант (12-я минута и 28-я, в большинстве), Кевин Шаттенкирк (20-я), Винни Леттьери (42-я) и Николя Делорье (53-я, в пустые ворота)

Автором единственной забитой шайбы «Чикаго» стал Росс Колтон (46-я).

Российский защитник «Лайтинг» Михаил Сергачев записал на свой счет в матче один голевой пас, его одноклубник — российский голкипер Андрей Василевский, смог отразить 30 бросков из 35. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Анахайм» 25 января сыграет в гостях с клубом «Бостон Брюинз», а «Тампа» 23 января на также выезде встретится с командой «Аризона Койотс».