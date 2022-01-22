Москва, 22 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Все фракции Госдумы должны поддержать проект обращения к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«Мы считаем, что решение о признании ДНР и ЛНР должны поддержать все фракции Госдумы», — отметил Зюганов.

Он привел ряд аргументов, главный из них — защита местного населения.

«Ситуация на Донбассе крайне тяжелая. Люди фактически живут в состоянии войны, под непрекращающимися обстрелами, уносящими жизни людей и разрушающими социальные объекты. За 8 лет там погибло более 10 тыс. человек, еще 50 тыс. человек были ранены. Пора положить этому конец», — считает парламентарий.

Еще один аргумент — принятый закон, по которому русские якобы не являются коренным народом. Также на Украине запрещают говорить на родном русском языке, указал он.

«Но если русские — не коренной народ Украины, то кто же осваивал и восстанавливал Донбасс? Ведь там никогда не было бандеровцев. На местных предприятиях работали представители Восточной Украины, Ростовской области, Краснодарского края, Крыма, Урала и всей Центральной России. Половина моей деревни работала на Донбассе!» — указал Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы обсудит внесенный проект обращения к президенту РФ о признании независимости ЛНР и ДНР. В Госдуме документ расценили как начало дискуссии.

В 2014 году в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. Россия заявила об уважении итогов референдума — подавляющее большинство жителей областей выступили за суверенитет.