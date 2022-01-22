Москва, 22 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Места Москвы в рейтингах онлайн-платформы Numbeo улучшились, сообщил 22 января вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Vladinvestcorp.ru Рейтинг

Так, за последний год Москва на 31 позицию улучшила свое положение в индексе преступности (Crime Index), в котором на первом месте — самый небезопасный город. Российская столица переместилась с 260 на 291 место. В Москве, согласно рейтингу, безопаснее, чем в Париже, Нью-Йорке, Торонто, Берлине или Барселоне. Спокойнее всего в Доху, Абу-Даби и испанском Сан-Себастьяне.

Улучшились и позиции Москвы в индексе загрязнённости окружающей среды (Pollution Index).

«Пользователи портала оценили экологическую ситуацию Москвы выше, чем в ряде других мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Сеул, Лондон и Париж. За последние годы городом реализованы значительные проекты по модернизации ТЭК, городские программы озеленения», — сказал Ефимов.

Заммэра напомнил также о развитии метрополитена, использовании электробусов в наземных перевозках, обустройстве рекреационных зон.

Кроме того, Москва поднялась на 12 строк в индексе здравоохранения (Health Care Index) — со 191 до 180 места.