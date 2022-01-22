Париж, 22 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп получил роль в историческом фильме французского режиссёра Майвенн Ле Беско. Об этом пишет журнал Variety.

Bielbienneboy Джонни Депп

Название и сюжет будущей картины держатся в секрете. Продюсирует проект парижская компания Why Not Productions Паскаля Кошето и Грегуара Сорла.

Съёмки фильма должны начаться летом 2022 года. Они пройдут в нескольких районах Парижа и пригороде. Главной локацией станет Версальский дворец.

Джонни Депп сыграет роль Людовика XV, правившего Францией с 1715 по 1774 год. Его правление стало одним из самых длительных в мировой истории.

Режиссёр Майвенн Ле Беско также исполнит одну из ролей в фильме. Она сыграет графиню Жанну Дюбарри — официальную фаворитку короля Людовика XV.

Майвенн пришла в кинематограф как актриса. В 2006 году дебютировала в качестве режиссёра с фильмом «Простите меня», получившим две номинации на премию «Сезар». Третья работа Майвенн «Полисс» получила приз жюри Каннского кинофестиваля в 2011 году.