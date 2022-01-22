Отрасль воздушных грузоперевозок Китая восстановилась до уровня 2019 года
Пекин, 22 января, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Индустрия грузовых авиаперевозок Китая восстановилась почти до уровня 2019 года, сообщило Управление гражданской авиации Китая (CAAC), передает агентство Синьхуа.
По состоянию на конец 2021 года объем авиаперевозок грузов и посылок в стране вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом до 7,32 млн тонн, что на 97,2% больше, чем в 2019 году, сообщил официальный представитель CAAC Сюй Цин на пресс-конференции.
Количество международных грузовых рейсов выросло на 22% в годовом исчислении до 200 000, в том числе 69 000 рейсов пассажирских самолетов, переоборудованных в грозовые, сказал Сюй.
Ожидается, что в 2022 году отрасль гражданской авиации перевалит 7,8 млн тонн грузов и посылок, сказал Сюй, добавив, что будут предприняты усилия для поощрения компаний, занимающихся авиаперевозками, к превращению из отдельных перевозчиков в логистических интеграторов и совершенствованию интегрированных логистических решений.
Распределение международных маршрутов будет оптимизировано, чтобы ускорить создание безопасной и эффективной логистической сети и лучше справляться с рисками, связанными с COVID-19, добавил Сюй.