Пекин, 22 января, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Индустрия грузовых авиаперевозок Китая восстановилась почти до уровня 2019 года, сообщило Управление гражданской авиации Китая (CAAC), передает агентство Синьхуа.

(сс) Maklay62 Самолет

По состоянию на конец 2021 года объем авиаперевозок грузов и посылок в стране вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годом до 7,32 млн тонн, что на 97,2% больше, чем в 2019 году, сообщил официальный представитель CAAC Сюй Цин на пресс-конференции.

Количество международных грузовых рейсов выросло на 22% в годовом исчислении до 200 000, в том числе 69 000 рейсов пассажирских самолетов, переоборудованных в грозовые, сказал Сюй.

Ожидается, что в 2022 году отрасль гражданской авиации перевалит 7,8 млн тонн грузов и посылок, сказал Сюй, добавив, что будут предприняты усилия для поощрения компаний, занимающихся авиаперевозками, к превращению из отдельных перевозчиков в логистических интеграторов и совершенствованию интегрированных логистических решений.

Распределение международных маршрутов будет оптимизировано, чтобы ускорить создание безопасной и эффективной логистической сети и лучше справляться с рисками, связанными с COVID-19, добавил Сюй.