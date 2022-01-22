Пекин, , 09:09 — REGNUM Добавленная стоимость отрасли сельского хозяйства в Китае и смежных отраслей составила 16,47% валового внутреннего продукта в 2020 году, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

Общая добавленная стоимость этих отраслей за этот период составила 16,69 трлн юаней (около $2,62 трлн), сообщило Национальное бюро статистики КНР.

В разбивке сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство вместе составляли 48,8% — наибольшую долю от общей добавленной стоимости сельского хозяйства и смежных отраслей, за которыми следовали переработка и производство этих продуктов для пищевых целей с долей 20,9%.

Китай пообещал обеспечить безопасность зерна и защитить сельскохозяйственные угодья, провести структурные изменения, расширить посевы сои и масличных культур, а также обеспечить поставки свинины, овощей и других сельскохозяйственных и побочных продуктов, согласно ежегодной центральной конференции по сельским работам, состоявшейся в декабре прошлого года.