Аляска, США, 22 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировали сейсмологи у берегов американского штата Аляска. Об этом 22 января сообщает геологическая служба США (USGS).

Schmid-Reportagen Аляска

Подземные толчки были зафиксированы в 05:17 по универсальному координированному времени (08:17 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 63 км от населённого пункта Уналашка, где проживает около 4500 человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 42,8 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Японии предупредили о высокой вероятности новых землетрясений на предстоящей неделе.