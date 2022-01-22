Пекин, , 09:05 — REGNUM Ожидается, что пассажиропоток Пекинского международного аэропорта Дасин достигнет 2,8 млн человек во время пика поездок на Праздник весны (Китайский Новый год), который начался в 17 января, сообщили источники аэропорта, передает агентство Синьхуа.

Ожидается, что средняя пропускная способность аэропорта составит около 70 000 пассажиров в день, и ожидается, что за этот период будет выполнено около 24 000 рейсов. За 17 января аэропорт, по оценкам, обслужил около 54 000 пассажирских рейсов.

Были приняты строгие меры противоэпидемического контроля в связи с появлением групп случаев заболевания COVID-19 в некоторых провинциях и городах по всей стране.

В прошлом году аэропорт обслужил около 210 000 рейсов, при этом ежедневный максимум рейсов и пассажиров достиг 907 и 140 000 соответственно. В 2021 году аэропорт обслуживал 200 внутренних авиамаршрутов. Он открылся в сентябре 2019 года.