Чикаго, США, 22 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Krzysztof Baran Хоккей

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 1:5.

В составе победителей шайбы забросили Маркус Фолиньо (3-я минута), оформивший в матче дубль Райан Хартман (5-я и 18-я), Кален Аддисон (33-я) и Брэндон Дюхейм (37-я).

Автором единственной забитой шайбы «Чикаго» стал Дилан Строум (55-я).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в матче двумя результативными передачами, его одноклубник — российский защитник Дмитрий Куликов, отдал в матче один голевой пас.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 23 января уже на выезде снова встретится с «Чикаго».